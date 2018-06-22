ФК «Енисей» представил официальную форму на дебютный сезон в РФПЛ

«Енисей» представил новую форму на сезон—2018/19. Техническим спонсором клуба выступает компания Nike, сообщает Sport24.ru.

В этом году домашний и гостевой комплекты формы красноярской команды отличает однотонная раскраска в традиционные красный и синий цвета. Ворот домашней формы окаймлен белой полосой, гостевая футболка имеет спереди остроугольный вырез и красные вставки по бокам.

При изготовлении экипировки используется специальная технология Dri-FIT. Особая анатомическая конструкция включает ряд вентиляционных зон и остается сухой во время матча — влага отводится на поверхность ткани и затем испаряется.

Стоит отметить, что «Енисей» успел взбудоражить общественность, представив варианты формы с нетрадиционным внешним дизайном, однако, как выяснилось сегодня, это оказалось шуткой.