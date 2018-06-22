Зайцев про экипировку «Енисея»: «Это совершенно не футбольная форма, а майки обычные!»

Новичок российской Премьер-лиги ФК «Енисей» представил форму на сезон 2018/2019, сообщает Sport24.ru. Многим экипировка показалась оригинальной, только не известному российскому модельеру Вячеславу Зайцеву, который раскритиковал форму.

«Это совершенно не футбольная форма, а майки обычные! Играть, конечно, можно в чем угодно, но форма должна быть эстетически понятна. А что тут — непонятно совершенно», — цитирует Зайцева «Чемпионат».

На одном варианте футболки нанесены достопримечательности Красноярска, а на другом по всей площади значатся изображения головы льва, который входит в эмблему клуба.



«Енисей» попал в РФПЛ через стыковые матчи, победив по сумме двух поединков махачкалинский «Анжи».

