В городах России 1 июля запланированы акции против повышения пенсионного возраста

Штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах о проведении 1 июля акций протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сам Навальный сообщил на своей странице в Instagram.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений», — написал политик.



Акции запланированы в Белгороде, Бийске, Ижевске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Комсомольске-на-Амуре, Мурманске, Новокузнецке, Новосибирске, Оренбурге, Пскове, Ставрополе, Твери, Томске, Хабаровске и Ярославле.

Отмечается, что заявки поданы пока только в тех городах, где не будут проводится матчи чемпионата мира по футболу.

Накануне стало известно, что Госдума РФ осенью примет законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В первом чтении документ могут рассмотреть уже 19 июля. По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, пенсии после реформы вырастут на 8—10%.