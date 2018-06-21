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Бывший главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев ушел в «Анжи»

11:17, 21.06.2018
Бывший главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев ушел в «Анжи»
Фото: fc-anji.ru

Экс-наставник пермского футбольного клуба «Амкар» Вадим Евсеев перешел в махачкалинский «Анжи», где занял место старшего тренера.

Евсеев был представлен команде на минувших сборах команды в Кисловодске. Также в тренерский штаб «Анжи» вошли Ренат Избулатов, Александр Жидков, Анатолий Вялых и Михаил Соловей, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.

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