Ким Чен Ын обещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, расположенный на западе страны.

Трамп по итогам встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, КНДР уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей, передает «РИА Новости».

При этом президент тогда не назвал конкретных полигонов, которые, как заявил ему северокорейский лидер, подлежат уничтожению.

По словам источника, Пхеньян «использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности».