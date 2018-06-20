С 1 июля в Пермском крае начнется прием заявлений на выплаты за рождение первенца

На территории Пермского края с 1 июля стартует прием заявлений и выплата единовременного пособия на рождение первого ребенка.

Как рассказали в пресс-службе губернатора региона, выплата назначается женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 года, при достижении ребенком возраста полутора лет. Размер региональной единовременной выплаты составляет 60 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Пермский край стал первым регионом России, принявшим решение о дополнительной поддержке молодым мамам при рождении первенца.

Напомним, с 1 января этого года в отношении детей в возрасте до 1,5 лет действует федеральная выплата. Ее размер соответствует прожиточному минимуму, установленному в регионе. Так, в Пермском крае размер федеральной выплаты составляет 10 098 рублей.

Недавно Минтруд РФ разработал поправки, которые упростят систему получения пособий на первенца.