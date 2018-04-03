Минтруд РФ разработал поправки, которые упростят систему получения пособий на первенца

Минтруд России разработал поправки в законодательство, которые упрощают систему получения пособий на первого ребенка. Документ опубликован на сайте правовых актов.

Если проект будет принят, то получить пособие на первого ребенка можно будет не только по месту постоянной регистрации, но и по месту временной регистрации или фактического проживания.

Кроме того, при установлении пособия не будут учитываться дети, в отношении которых граждане ранее были лишены родительских прав.

Напомним, закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря. Он устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет.