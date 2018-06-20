Минфин прогнозирует инфляцию в 2018 году около 3%

Инфляция в России в 2018 году прогнозируется в размере около трех процентов. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4—4,5%», — цитирует ТАСС главу Минфина.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что существующие консолидированные группы налогоплательщиков (КГН) могут быть ликвидированы к 2023 году.

«Мы предлагаем сейчас отменить со следующего года контроль за трансфертным ценообразованием и предлагаем не создавать больше консолидированных групп налогоплательщиков. А те группы, которые сегодня работают, будут завершать свой срок работы, и мы считаем, что до 2023 года они могут быть ликвидированы», — добавил Силуанов.

Накануне Министерство экономического развития сообщило о снижении роста потребительских цен до четырех процентов и менее почти во всех регионах России.