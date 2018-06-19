МЭР сообщило о снижении роста цен до 4% и менее почти во всех регионах России

Количество регионов, в которых индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 4% или ниже, в мае увеличилось до 84. Об этом сказано в «Картине инфляции» Минэкономразвития.

При этом лишь в Московской области Московской области инфляция превысила 4%. Ее уровень составил 4,1%. Самая низкая инфляция в мае зафиксирована в Дагестане. Уровень потребительских цен в республике вырос на 0,3%, передают «Известия».

В Банке России считают, что к концу года рост цен увеличится из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

Кроме того, увеличение НДС прибавит дополнительные 1,5 п. п. к росту цен. При этом пенсионная реформа влияния на инфляцию пока не окажет, уверен макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина допустила, что инфляция в России может ускориться выше 4%.