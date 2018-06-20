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Байкер Хирург откроет в Ульяновске памятный знак о фронтовиках

09:28, 20.06.2018
Байкер Хирург откроет в Ульяновске памятный знак о фронтовиках
Фото: kremlin.ru

В Ульяновске ожидают 20 июня приезда российского мотоциклиста, руководителя мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, известного как Хирург.

В рамках своего визита в город байкер посетит премьерный показ фильма «Русский реактор», который был снят по его инициативе. Также Хирург у старого железнодорожного вокзала примет участие в открытии памятника ульяновцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Напомним, ранее байкер Хирург предложил Путину добавить на российский герб символику Советского Союза.

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