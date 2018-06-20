Дмитрий Азаров выдвинут на пост губернатора Самарской области

Партия «Единая Россия» официально выдвинула кандидатом в губернаторы Самарской области врио главы региона Дмитрия Азарова.

Такое решение было принято на тайном голосовании партии, которое состоялось в Тольятти. Азаров получил 150 голосов из 162 возможных, рассказали в пресс-службе «Единой России».

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.

Досрочные выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября. Коммунисты также выдвинули своего кандидата на пост губернатора региона.