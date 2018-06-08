Досрочные выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября
На внеочередном заседании Самарской губернской думы была определена дата проведения досрочных выборов губернатора региона. Голосование пройдет 9 сентября.
Стоит отметить, что депутаты отменили возможность досрочного голосования. Зато люди смогут заранее выбрать, на какой избирательный участок они придут 9 сентября — голосовать на закрепленном по прописке участке теперь необязательно, пишет портал SamRU.
Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым