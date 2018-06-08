Досрочные выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября

На внеочередном заседании Самарской губернской думы была определена дата проведения досрочных выборов губернатора региона. Голосование пройдет 9 сентября.

Стоит отметить, что депутаты отменили возможность досрочного голосования. Зато люди смогут заранее выбрать, на какой избирательный участок они придут 9 сентября — голосовать на закрепленном по прописке участке теперь необязательно, пишет портал SamRU.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области был назначен Дмитрий Азаров.