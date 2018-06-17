Коммунисты выдвинули кандидата на пост губернатора Самарской области

На конференции КПРФ Самарской области был выбран кандидат на пост главы региона. Им стал заместитель председателя областной думы Алексей Лескин. Об этом в социальных сетях написал депутат губдумы и член партии Михаил Матвеев.

Напомним, досрочные выборы губернатора Самарской области пройдут 9 сентября.

Справка

Алексей Лескин родился 20 мая 1974 года в городе Новокуйбышевск Куйбышевской области. С 1993 года после окончания медучилища трудился медбратом в хирургическом отделении медсанчасти Новокуйбышевского нефтехимкомбината. В 1998-2000 годах работал в Новокуйбышевском ПНД, исполнял обязанности старшего медбрата мужского отделения. В 2000-2007 годах — помощник депутата Государственной Думы РФ Валентина Романова.

11 марта 2007 года избран депутатом Самарской Губернской Думы четвертого созыва по общеобластному избирательному округу от Самарское областного отделения политической партии КПРФ.

Депутат Самарской Губернской Думы на постоянной основе. Женат. Воспитывает двоих сыновей.