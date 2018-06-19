Тренер Испании в Казани: «На 100 процентов доверяем Де Хеа»
Во время предматчевой пресс-конференции в Казани новый наставник испанской сборной Фернандо Йерро заверил, что полностью доверяет своему голкиперу Давиду Де Хеа, несмотря на его грубую ошибку в первом матче.
— После матча с Португалией вы говорили что Де Хеа является таким голкипером которого надо поддерживать? Вы говорите с ним, чтобы он был морально в порядке?
— У меня 23 игрока и мы конечно не можем с каждым общаться отдельно. Мы доверяем им на 100 процентов. Мы доверяем Давиду полностью.
Напомним, в стартовой игре Испания встречалась с Португалией. На 44-й минуте голом отметился форвард Криштиану Роналду. Он пробил по воротам с 20 метров. Голкипер испанцев Давид де Хеа присел на колено слишком рано, и мяч прошел через его перчатки.СпортФутбол
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