Тренер Испании в Казани: «На 100 процентов доверяем Де Хеа»

Во время предматчевой пресс-конференции в Казани новый наставник испанской сборной Фернандо Йерро заверил, что полностью доверяет своему голкиперу Давиду Де Хеа, несмотря на его грубую ошибку в первом матче.

— После матча с Португалией вы говорили что Де Хеа является таким голкипером которого надо поддерживать? Вы говорите с ним, чтобы он был морально в порядке?

— У меня 23 игрока и мы конечно не можем с каждым общаться отдельно. Мы доверяем им на 100 процентов. Мы доверяем Давиду полностью.

Напомним, в стартовой игре Испания встречалась с Португалией. На 44-й минуте голом отметился форвард Криштиану Роналду. Он пробил по воротам с 20 метров. Голкипер испанцев Давид де Хеа присел на колено слишком рано, и мяч прошел через его перчатки.