В Оренбурге осудят семь врачей за выдачу уклонистам фальшивых справок

Перед судом в Оренбурге предстанут семь врачей, выдававших за деньги фальшивые медицинские справки.

По версии следствия, доктора в 2015—2016 годах через посредников получали взятки за оформление фиктивных медицинских документов о наличии у уклонистов различных заболеваний. Благодаря этим бумагам молодых людей впоследствии освобождали от призыва в армию.

Суммы взяток разнились — от 10 до 50 тыс. рублей. Кроме того, один из врачей в качестве «вознаграждения» получил аэрогриль и фритюрницу. Общая сумма полученных взяток составила около 190 тыс. рублей.

В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суды области, сообщили в региональной прокуратуре.

Стоит отметить, что сами уклонисты и посредники к уголовной ответственности не привлекались по причине их активного сотрудничества со следствием.

Напомним, в Уфе психиатр-нарколог военкомата получил 2 года условно за взятку.