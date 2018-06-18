В Уфе психиатр-нарколог военкомата получил 2 года условно за взятку

Кировский райсуд Уфы признал бывшего психиатра-нарколога медкомиссии военкомата виновным в мошенничестве и приговорил к 2 годам лишения свободы условно.

Обвиняемый в октябре 2017 года потребовал у призывника взятку в 160 тысяч рублей.

«За вознаграждение в сумме 160 тыс. рублей медик должен был обеспечить постановку ложного диагноза о заболевании опорно-двигательного аппарата», — говорится в сообщении прокуратуры РБ.

В ведомстве подчеркивают, что врач не мог повлиять на заключение комиссии. Поэтому он и признан виновным в мошенничестве.

Кроме условного срока осужденный приговорен к штрафу в 40 тысяч рублей.