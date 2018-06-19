Олимпийская чемпионка Ирина Роднина откроет в Перми фестиваль дворового спорта

В Перми на территории экстрим-парка пройдет II Межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт». Мероприятие запланировано на 23 июня.

Почетным гостем станет олимпийская чемпионка, легендарная советская фигуристка Ирина Роднина. Вместе с ней на фестиваль приедут мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог и двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров.

Всего в спортивном празднике примут участие 350 школьников из регионов Приволжского округа. Они будут состязаться в баскетболе, футболе, перетягивании каната, силовой гимнастики и легкой атлетике. Также в экстрим-парке состоятся соревнования по экстремальным направлениям — ролики, скейтбординг, гонки на самокатах и велосипедах, рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

Зрители и болельщики смогут попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, поиграть в стритбол, флорбол, настольный теннис, бадминтон и принять участие в мастер-классе по прыжкам на скакалке.

Напомним, этой весной российский спортсмен Алексей Ягудин был включен в Зал славы фигурного катания.