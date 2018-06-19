Новости происшествий

01:02 МСК
Новости раздела
Происшествия

Военный из Уфы пытался продать несколько грузовиков Минобороны

00:27, 19.06.2018
Военный из Уфы пытался продать несколько грузовиков Минобороны
Фото: pixabay.com

Уфимский гарнизонный военный суд отправил в колонию майора, начальника автотранспортного цеха Алкинской войсковой части за попытку продать грузовики Минобороны.

По данным следствия, мужчина подделал документы и вывез с базы три КАМАЗа и один «Урал». Технику он спрятал в Екатеринбурге, где дальше планировал продать. Однако аферу выявили, машины вернули, а мужчину арестовали, сообщает Bash.news.

Ранее суд отправил под стражу главу Минсельхоза Оренбургской области Михаила Маслова. Он был арестован на 2 месяца.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем