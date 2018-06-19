Военный из Уфы пытался продать несколько грузовиков Минобороны

Уфимский гарнизонный военный суд отправил в колонию майора, начальника автотранспортного цеха Алкинской войсковой части за попытку продать грузовики Минобороны.

По данным следствия, мужчина подделал документы и вывез с базы три КАМАЗа и один «Урал». Технику он спрятал в Екатеринбурге, где дальше планировал продать. Однако аферу выявили, машины вернули, а мужчину арестовали, сообщает Bash.news.

Ранее суд отправил под стражу главу Минсельхоза Оренбургской области Михаила Маслова. Он был арестован на 2 месяца.