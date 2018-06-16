В Оренбуржье суд арестовал министра сельского хозяйства на 2 месяца

Суд отправил под стражу главу Минсельхоза Оренбургской области Михаила Маслова. Он арестован на 2 месяца.

Он пробудет в СИЗО до 14 августа, передает «Эхо Москвы в Оренбурге».

На этот же период был сегодня отправлен под арест владелец свинокомплекса «Вишневский» Виктор Железнов. Они проходят по одному делу и обвиняются в хищении денег, полученных на модернизацию комплекса. Всего на эти цели из бюджета выделялось 100 млн рублей.

Напомним, что Маслова задержали 14 июня. В тот же день был задержан и Железнов.

Напомним, что в марте фермеры области обращались лично к главе СКР Александру Бастрыкину. Они просили его разобраться в уголовном деле против руководства «Вишневского». Работники предприятия не верят в обоснованность обвинений следствия.