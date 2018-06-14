Дополнительные выборы в Саратовскую гордуму назначили на 9 сентября

Выборы в Саратовскую городскую думу состоятся 9 сентября этого года. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании.

Ранее были досрочно прекращены полномочия депутата Елены Злобновой, которая впоследствии перешла на работу в мэрию. Теперь на ее место необходимо доизбрать депутата по округу №7 Заводского района, пишет «Взгляд-инфо».

Народные избранники приняли проект решения.

Напомним, на днях основного кандидата на пост главы Ижевска обвинили в плагиате кандидатской.