США расширили полномочия Киберкомандования в осуществлении хакерских атак — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования в защите страны от кибератак и вторжении в компьютерные сети других государств.



«До сих пор Киберкомандование занимало в основном оборонительную позицию, пытаясь противостоять атакам на американские сети. В относительно немногих случаях оно переходило в наступление, особенно в попытках нарушить онлайн-деятельность «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая группировка) и его вербовщиков», — передает The New York Times.

По словам чиновников администрации, изменение в подходе официально не обсуждалось в Белом доме до его опубликования. Но это отражает более высокий авторитет, предоставленный военным командирам Трампом, а также широко распространенное мнение о том, что США установили недостаточную защиту от растущего числа нападений, направленных на Америку, отмечает издание.

К числу противников США относят Россию, Китай и Северную Корею.

Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом усилить защиту от киберугроз, исходящих от России, Китая и КНДР.