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«Лаборатория Касперского» прекратила сотрудничество с Европолом

01:10, 14.06.2018
«Лаборатория Касперского» прекратила сотрудничество с Европолом
Фото: ru.wikipedia.org

Российская компания «Лаборатория Касперского» замораживает сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, включая Европол.

Решение последовало после принятия Европарламентом резолюции накануне, 13 июня. Документ призывает к усилению защиты от киберугроз, исходящих от таких государств как Россия, Китай и Северная Корея.

«Мы защищали ЕС в течение 20 лет, работая с правоохранительными органами, что привело к многочисленным арестам киберпреступников. Основываясь на сегодняшнем беспрецедентном, нулевом доказательстве решения парламента ЕС, мы вынуждены замораживать наше сотрудничество», — говорится в сообщении основателя и главы компании Евгения Касперского в Instagram.

Ранее в ЕС предложили запретить использование в учреждениях ЕС продуктов «Лаборатории Касперского».

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