«Лаборатория Касперского» прекратила сотрудничество с Европолом

Российская компания «Лаборатория Касперского» замораживает сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, включая Европол.



Решение последовало после принятия Европарламентом резолюции накануне, 13 июня. Документ призывает к усилению защиты от киберугроз, исходящих от таких государств как Россия, Китай и Северная Корея.

«Мы защищали ЕС в течение 20 лет, работая с правоохранительными органами, что привело к многочисленным арестам киберпреступников. Основываясь на сегодняшнем беспрецедентном, нулевом доказательстве решения парламента ЕС, мы вынуждены замораживать наше сотрудничество», — говорится в сообщении основателя и главы компании Евгения Касперского в Instagram.

Ранее в ЕС предложили запретить использование в учреждениях ЕС продуктов «Лаборатории Касперского».

