«Лаборатория Касперского» прекратила сотрудничество с Европолом
Российская компания «Лаборатория Касперского» замораживает сотрудничество с европейскими правоохранительными органами, включая Европол.
Решение последовало после принятия Европарламентом резолюции накануне, 13 июня. Документ призывает к усилению защиты от киберугроз, исходящих от таких государств как Россия, Китай и Северная Корея.
«Мы защищали ЕС в течение 20 лет, работая с правоохранительными органами, что привело к многочисленным арестам киберпреступников. Основываясь на сегодняшнем беспрецедентном, нулевом доказательстве решения парламента ЕС, мы вынуждены замораживать наше сотрудничество», — говорится в сообщении основателя и главы компании Евгения Касперского в Instagram.
We have protected the EU for 20 years working with law enforcement leading to multiple arrests of cybecriminals. Based upon today's unprecedented, zero-evidence decision from the EU Parliament, we are forced to freeze our cooperation with LE organizations including Europol & #NoMoreRansom
Публикация от Eugene Kaspersky (@e_kaspersky) 13 Июн 2018 в 10:20 PDT
Ранее в ЕС предложили запретить использование в учреждениях ЕС продуктов «Лаборатории Касперского».
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