Число жертв нового теракта в Джалалабаде выросло до 32 человек

В результате теракта в Афганистане 32 человека убиты, еще 53 человека ранены. Об этом сообщают местные СМИ.

Теракт произошел в городе Джалалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана. Официальные власти региона пока не подтверждают, но и не опровергают эти данные, передает «Интерфакс».

Это уже второй теракт в этом городе за последние два дня. Вчерашний взрыв унес жизни 36 человек, еще 65 получили ранения.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами во время Ураза-байрама с 11 по 19 июня. Талибы, в свою очередь, сообщили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, начиная с пятницы. В субботу президент Афганистана Ашраф Гани призвал «Талибан» (движение запрещено в России) продлить режим прекращения огня, однако радикальное движение ответило отказом.

