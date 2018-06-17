Количество погибших в результате теракта в Афганистане увеличилось до 36 — СМИ

Число погибших в результате теракта в восточной провинции Афганистана Нангархар возросло до 36.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Pajhwok, также пострадали еще 65 человек.

Напомним, что накануне террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль вблизи празднующих Ураза-байрам в городе Джалалабад. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 26 человек, еще 54 пострадали.

