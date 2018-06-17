Новости происшествий

16:35 МСК
Новости раздела
Происшествия

Талибы отказались продлевать режим прекращения огня в Афганистане

15:58, 17.06.2018
Талибы отказались продлевать режим прекращения огня в Афганистане
Фото: скриншот видео twitter.com

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) ответило отказом на предложение властей Афганистана продлить режим прекращения огня.

«Сегодня ночью завершается перемирие. Если на то будет воля Всевышнего, мы возобновим наши операции. Мы не намерены продлевать перемирие», — цитирует Sky News представителя движения Забихуллу Муджахида.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами с 11 по 19 июня. Талибы, в свою очередь, сообщили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, начиная с пятницы. В субботу президент Афганистана Ашраф Гани призвал «Талибан» продлить режим прекращения огня.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем