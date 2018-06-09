Талибы объявили о трехдневном перемирии на Ураза-Байрам

Исламское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) объявило о трехдневном перемирии на время исламского праздника Ураза-Байрам.



«Талибан» также анонсировал перемирие во время предстоящих трех дней Ураза-Байрама», — сообщило в Twitter агентство Pajhwok.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил о перемирии с талибами. По его словам, перемирие начнет действовать с 27 дня священного для мусульман месяца Рамадана, 11 июня, до 19 июня.

Он подчеркнул, что перемирие является шансом для «Талибана» понять, что их «кампания насилия» вредит народу Афганистана, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в Афганистане были ликвидированы около 300 боевиков «Талибана».