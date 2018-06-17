В Колумбии начался второй тур президентских выборов

Второй тур выборов президента начался сегодня в Колумбии около 8.00 (16.00 мск). Об этом сообщает национальный избирательный совет страны.

По итогам первого тура во второй тур прошли Иван Дуке, набравший 39,14% голосов, и Густаво Петро (25,08%), передает «РИА Новости».

Помимо них в первом туре выборов участвовали Умберто де ла Калье, Серхио Фахардо, Херман Варгаса Льерас и Хорхе Антонио Трухильо.

Президент в Колумбии избирается на один четырехлетний срок без права переизбрания.

Напомним, что первый тур выборов президента Колумбии состоялся 27 мая.