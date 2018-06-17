В Колумбии начался второй тур президентских выборов
Второй тур выборов президента начался сегодня в Колумбии около 8.00 (16.00 мск). Об этом сообщает национальный избирательный совет страны.
По итогам первого тура во второй тур прошли Иван Дуке, набравший 39,14% голосов, и Густаво Петро (25,08%), передает «РИА Новости».
Помимо них в первом туре выборов участвовали Умберто де ла Калье, Серхио Фахардо, Херман Варгаса Льерас и Хорхе Антонио Трухильо.
Президент в Колумбии избирается на один четырехлетний срок без права переизбрания.
Напомним, что первый тур выборов президента Колумбии состоялся 27 мая.ОбществоВласть
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