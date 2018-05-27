В Колумбии начались президентские выборы
Сегодня в Колумбии проходят выборы президента страны. Участки для голосования открылись с 8 утра местного времени (16:00 мск).
Всего на президентское кресло претендуют шесть кандидатов — Иван Дуке, Густав Петро, Умберто де ла Калье, Серхио Фахардо, Херман Варгаса Льерас и Хорхе Антонио Трухильо, передает «РИА Новости».
По мнению наблюдателей, лишь первые двое имеют реальные шансы на выход во второй тур, так как ни один из кандидатов с большой долей вероятности не сможет набрать необходимые для победы в первом туре 50% плюс один голос.
Всего в Колумбии правом голоса обладают 36,2 миллиона человек.
Ранее президентские выборы прошли в соседней Венесуэле. Президентом страны был переизбран Николас Мадуро.ОбществоВласть
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