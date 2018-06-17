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Украина увеличила импорт российских товаров на 31%

17:34, 17.06.2018
Украина увеличила импорт российских товаров на 31%
Фото: pixabay.com

Украина увеличила импорт российских товаров на 31% по итогам первых четырех месяцев этого года. Об этом говорится в отчете Государственное службы статистики Украины.

Импорт товаров из России за январь-апрель вырос до $256,3 млн, что составляет 15,2% от общего импорта.

Экспорт украинских товаров в Россию за отчетный период уменьшился на 6,4% и составил $1,187 млн (7,7% от общего экспорта, говорится в материалах.

Напомним, что в середине мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России.

БизнесРозничная торговля
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