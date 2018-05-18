Порошенко подписал указ о новых санкциях против России
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.
В основу указа легло решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с «российской агрессией против Украины».
Контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Документ датируется 14 мая и вступает в силу со дня его опубликования, 18 мая.
Ранее сообщалось, что на Украине могут разрешить национализацию российских компаний.ОбществоВласть
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