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Порошенко подписал указ о новых санкциях против России

10:24, 18.05.2018
Порошенко подписал указ о новых санкциях против России
Фото: commons.wikimedia.org/wiki / Eintracht4ever

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

В основу указа легло решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях в отношении физических и юридических лиц, связанных с «российской агрессией против Украины».

Контроль за выполнением решения был возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ датируется 14 мая и вступает в силу со дня его опубликования, 18 мая.

Ранее сообщалось, что на Украине могут разрешить национализацию российских компаний.

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