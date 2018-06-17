Пенсионная реформа РФ не затронет космонавтов — ЦПК

Пенсионная реформа, которая стартует в РФ с 2019 года, не коснется космонавтов, время их выхода на пенсию продолжат рассчитывать по особым правилам. Об этом сообщил официальный представитель Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

«Пенсионером космонавт становится после того, как он пробыл 10 лет на должности космонавта (в отряде космонавтов) или 7,5 лет, если это женщина, включая период, когда он был кандидатом в космонавты. Все это предусмотрено законом о государственном пенсионном обеспечении Российской Федерации», — цитирует его «РИА Новости».

Должностной оклад кандидата в космонавты, не летавшего в космос, без надбавок за выслугу лет и компенсирующих и стимулирующих выплат составляет 60900 рублей. Без надбавок пенсия космонавта составляет 55% от его заработка

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после реализации законопроекта составит около 12 тыс. рублей. Комитет Госдумы РФ рассмотрит документ 18 июня.