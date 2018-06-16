Комитет Госдумы РФ рассмотрит законопроект о пенсионной реформе 18 июня

Комитет Государственной думы по труду начнет рассмотрение законопроекта о пенсионной реформе в понедельник, 18 июня. Об этом рассказал глава комитета Ярослав Нилов.

«В понедельник утром мы проведем (заседание), такой это технический момент. Проверим на соответствие всем нормам и предложим Совету (Думы) направить в рассылку. Обсуждать по существу (законопроект) мы не будем», — цитирует Нилова "РИА Новости".

По словам, Нилова затем законопроект будут обсуждать в регионах в течение месяца. После чего, его рассмотрят на комитете по существу.

Напомним, что сегодня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после реализации законопроектасоставит около 12 тыс. рублей.