Голикова: средняя прибавка к пенсии после реформы составит 12 тысяч рублей в год

Среднегодовая прибавка к пенсии для неработающих пенсионеров после повышения пенсионного возраста составит порядка 12 тыс. рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

«Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тыс. руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тыс. в год», — цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, уже увеличенная пенсия также будет индексироваться в установленном порядке.



Напомним, что сегодня правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.