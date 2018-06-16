Капитальный ремонт 120 больниц обойдется республике в 3 миллиарда рублей

Глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин рассказал о капитальном ремонте в 120 зданиях амбулаторно-поликлинических учреждений на общую сумму более 3 млрд рублей. На 101 объекте работы ведутся, на одном завершены.



Также планируется отремонтировать 11 колледжей, 42 объекта культурного значения, 28 подростковых клубов, 38 зданий исполкома и другие помещения, сообщает пресс-служба президента РТ.

Кроме того, в программу «Доступная среда» в 2018 году вошли 25 объектов, в том числе три объекта спорта, три — социальной защиты, пять — здравоохранения, два — культуры, 12 — образования (школы, детские образовательные организации и др.)

Ранее сообщалось, что в Татарстане завершился капитальный ремонт 13 детских оздоровительных лагерей из 14.