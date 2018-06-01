В Татарстане завершили капремонт в 13 из 14 оздоровительных лагерях

В Республике Татарстан завершился капитальный ремонт 13 детских оздоровительных лагерей из 14. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правиельства РТ.

По его словам, в оздоровительном лагере «Молодежный» в Высокогорском районе РТ работы близки к завершению. Готовность объекта составляет 93%.

Президент РТ Рустам Минниханов, в свою очередь, поручил завершить все ремонтные работы в лагере «Молодежный» до начала заезда детей.

«Нужно жестче следить за графиками исполнения работ. Если подрядчик срывает сроки, то впредь с ним не работайте» — подчеркнул Минниханов.



Глава Минстроя РТ также сообщил, что работы по капремонту образовательных учреждений организованы на всех объектах, а в 3 муниципальных школах и 2 детских садах уже полностью завершены.



Ранее сообщалось, что в 2018 году на ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят 112 млн рублей.