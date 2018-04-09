«Калашников» планирует приобрести контрольный пакет акций группы компаний КМЗ
Концерн «Калашников» планирует приобрести контрольный пакет акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ).
Компания производит и ремонтирует дизельные двигатели и газотурбинные установки, в том числе осваивает сервис турбин, произведенных на Украине. Предполагается, что таким образом «Калашников» сможет наладить производство двигателей для кораблей семейств М-50 и М-500 для нужд ВМФ РФ и погранслужбы ФСБ, передает «Коммерсантъ».
Ранее концерн «Калашников» официально сообщил о покупке «Транскомплектхолдингом» (компания гендиректора концерна Алексея Криворучко) пакета акций предприятия. Теперь топ-менеджер консолидировал в своих руках 75% минус одну акцию «Калашникова».ПромышленностьМашиностроение
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым