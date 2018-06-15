Саудовская федерация футбола накажет игроков сборной за поражение в матче с Россией

Футболистов сборной Саудовской Аравии подвергнут дисциплинарному взысканию за разгромный проигрыш от команды России в стартовом матче чемпионата мира.



«Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», — передает РБК со ссылкой на главу саудовской федерации футбола Аделя Иззата.

По его словам, федерация и вся страна расстроены поражением. Отмечается, что в подготовительной программе команды к чемпионату мира было несколько задач, одна из которых — преодоление страха в игре сильными командами на их территории.

Напомним, накануне сборная России обыграла команду из Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Матч закончился со счетом 5:0.