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Саудовская федерация футбола накажет игроков сборной за поражение в матче с Россией

06:29, 15.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России
Саудовская федерация футбола накажет игроков сборной за поражение в матче с Россией
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Футболистов сборной Саудовской Аравии подвергнут дисциплинарному взысканию за разгромный проигрыш от команды России в стартовом матче чемпионата мира.

«Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки», — передает РБК со ссылкой на главу саудовской федерации футбола Аделя Иззата.

По его словам, федерация и вся страна расстроены поражением. Отмечается, что в подготовительной программе команды к чемпионату мира было несколько задач, одна из которых — преодоление страха в игре сильными командами на их территории.

Напомним, накануне сборная России обыграла команду из Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

СпортФутбол
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