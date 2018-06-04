Мэр Стерлитамака рассказал о планах реконструкции бассейна «Содовик»

Глава Стерлитамака Владимир Куликов рассказал о переходе спорткомплекса «Содовик» в муниципальную собственность. Власти города намерены провести реконструкцию чаши бассейна и ремонт спортзала.

«У нас в городе не хватало большого, доступного для всех жителей муниципального бассейна. Бассейн «Содовик» как раз и будет доступным по цене и достойным по качеству», — приводит слова мэра пресс-служба администрации города.

Куликов заявил, что поле на стадионе комплекса также будет восстановлено для развития городского футбола.

Напомним, что «Содовик» перешел в собственность муниципальной детско-юношеской школы №2. До этого он находился в ведении Стерлитамакского института физической культуры. Изначально же спорткомплексом и стадионом владело ОАО «Сода», которая передала его республике.