В Башкирии руководство бывшего ДК «Сода» заявило о рейдерском захвате здания

В Стерлитамаке (Башкирия) директор культурно-досугового центра (КДЦ) «Сода» Наталья Шор сообщила о рейдерском захвате здания. По ее словам, центр вынудили стать филиалом городского дворца культуры (ГДК), а теперь коллективам предлагают платить за аренду здания.

В начале февраля при реорганизации КДЦ «Сода» в филиал ГДК здание передали из республиканской в собственности в муниципальную, передает «Медиакорсеть».

Шор рассказала, что в 2017-м Башкирская содовая компания сообщила о прекращении финансирования центра. Чтобы решить финансовые проблемы Шор обратилась в мэрию Стерлитамака. Там КДЦ предложили присоединить к структуре ГДК.

Теперь же руководство планирует сократить штат центра и разместить там коллективы ГДК. Родным коллективам же предложили платить аренду, чтобы остаться в здании.

В мэрии утверждают, что сокращения будут проводиться формально и всех желающих возьмут на работу в ГДК. При этом городские власти подтвердили, что с коллективов «Соды» могут потребовать плату за аренду.

В БСК сообщили, что не прекращали финансировать КДЦ «Сода» и не собираются делать это в будущем