Сергей Томаров — новый главный тренер ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» объявил о назначении нового главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.



«Официально: Сергей Томаров — новый главный тренер ФК «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 3 года», — говорится в сообщении.

Сергей Томаров — воспитанник башкирского футбола. Играл за башкирские команды, в тренерский штаб «Уфы» входит с 2011 года.

Томаров был и.о. главного тренера, когда команду покинул Евгений Перевертайло в конце мая 2016 года. «Горожанам» тогда удалось сохранить место в РФПЛ, победив московский «Спартак» — 3:1.

На посту главного тренера ФК «Уфа» Сергей Томаров сменил Сергея Семака, возглавившего питерский «Зенит».