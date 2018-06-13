Сергей Томаров — новый главный тренер ФК «Уфа»
Футбольный клуб «Уфа» объявил о назначении нового главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.
«Официально: Сергей Томаров — новый главный тренер ФК «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 3 года», — говорится в сообщении.
Сергей Томаров — воспитанник башкирского футбола. Играл за башкирские команды, в тренерский штаб «Уфы» входит с 2011 года.
Томаров был и.о. главного тренера, когда команду покинул Евгений Перевертайло в конце мая 2016 года. «Горожанам» тогда удалось сохранить место в РФПЛ, победив московский «Спартак» — 3:1.
На посту главного тренера ФК «Уфа» Сергей Томаров сменил Сергея Семака, возглавившего питерский «Зенит».СпортФутбол Башкортостан
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