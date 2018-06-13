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Сергей Томаров — новый главный тренер ФК «Уфа»

14:11, 13.06.2018

Футбольный клуб «Уфа» объявил о назначении нового главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

«Официально: Сергей Томаров — новый главный тренер ФК «Уфа». Контракт со специалистом рассчитан на 3 года», — говорится в сообщении.

Сергей Томаров — воспитанник башкирского футбола. Играл за башкирские команды, в тренерский штаб «Уфы» входит с 2011 года.

Томаров был и.о. главного тренера, когда команду покинул Евгений Перевертайло в конце мая 2016 года. «Горожанам» тогда удалось сохранить место в РФПЛ, победив московский «Спартак» — 3:1.

На посту главного тренера ФК «Уфа» Сергей Томаров сменил Сергея Семака, возглавившего питерский «Зенит».

СпортФутбол Башкортостан
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