Казань вошла в топ-5 популярных городов среди сборных ЧМ-2018

Аналитики «ТурСтата» составили рейтинг популярности городов и регионов для проживания сборных на чемпионате мира по футболу в 2018 году, который проходит в России.

Первую строчку рейтинга заняла Москва и Московская область — здесь проживают 10 сборных. Второе и третье места заняли Краснодарский край (6 сборных), Санкт-Петербург и область (5 сборных).

Далее в топ-5 расположилась Казань. Здесь остановились три сборные: из Австралии, Колумбии и Японии. Замкнул пятерку лидеров Северный Кавказ (3 команды).

Участники чемпионата мира также выбрали для проживания Калининградскую область (Сербия), Нижегородскую область (Уругвай), Самарскую область (Швейцария), Саранск (Панама), Воронеж (Марокко) и Калугу (Сенегал).

Ранее стало известно, что не менее 10 тысяч болельщиков из Японии приедут в Россию в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.