Около 10 тысяч болельщиков из Японии посетят Россию в период ЧМ-2018

Не менее 10 тысяч болельщиков из Японию приедут в Россию в период проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В городах, где будет играть сборная Японии (Саранск, Екатеринбург и Волгоград), открылись временные представительства. Предполагается, что они помогут туристам при возникновении каких-либо неприятных ситуаций. В том числе при потере паспорта, ценных вещей и т. д.

Представительства будут работать три дня, включая день матча, сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Ранее в Госдуме призвали россиян окружить иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу — 2018 вниманием и проявить максимальное гостеприимство.