Про пермскую актрису Катерину Шпицу сняли документальный фильм

Федеральный телеканал выпустил документальный фильм про актрису из Перми Екатерину Шпицу.

О премьере, которая вышла 27 мая, актриса сообщила в своем Instagram. В фильме рассказана история, как провинциальная девушка переехала в Москву и с какими трудностями столкнулась. Кроме того, пермячка поделилась мыслями о современном российском кино и обмолвилась о личной жизни.

Напомним, Екатерина Шпица родилась в Перми. Она получила широкую известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Елки», «Поддубный», «Экипаж». Девушка участвовала в телешоу «Ледниковый период», «Точь-в-точь», снималась в сериале «Реальные пацаны».