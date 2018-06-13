Пермяки провели акцию в поддержку «Амкара»

Фото: «Пермь Великая»

Фанаты футбольного клуба «Амкар» провели акцию в поддержку пермской команды в День города, 12 июня.

Болельщики, переодевшись в атрибутику клуба и взяв с собой баннеры, собрались у нового граффити «Живи, Амкар». Таким образом пермяки показали, что горожанам не безразлична судьба команды. Всего в акции поучаствовало более сотни человек.

Фото и видео болельщики выкладывали в соцсети. Стоит отметить, что поддержать пермяков решили люди из других городов. Так, знак уважения футбольному клубу выразили фанаты из Миасса, Томска и других городов.

Напомним, пермский «Амкар» переживает не лучшие времена. У команды существуют серьезные финансовые проблемы. В частности, клуб задержал зарплату футболистам за март, апрель и май. Сейчас руководство «Амкара» решает вопрос о поиске спонсора для выступления в РФПЛ.

7 июня болельщики «Амкара» написали Владимиру Путину письмо с просьбой разобраться с проблемной ситуацией вокруг пермского клуба.



