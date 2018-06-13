Нижнекамск занял первое место в итоговом рейтинге районов Татарстана

Аналитики «Реального времени» составили итоговый рейтинг районов Татарстана, взяв за основу данные наших экономического и социального рейтингов.

Нижнекамский район набрал 120,91 балла и стал лидером рейтинга. Отмечается, что, несмотря на высокую безработицу, Нижнекамск вытащили на татарстанский Олимп нефтеперерабатывающие и нефтехимические гиганты.

Правда, этот результат не так уж и недостижим — Сабинский район отстает от лидера всего на 0,44 балла. Далее в рейтинге расположились Азнакаевский, Зеленодольский и Актанышский район.

Подробнее о лидерах и аутсайдерах рейтинга районов Татарстана — в материале «Реального времени».