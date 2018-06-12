Правительство предложило упростить процедуру замены тюремного срока на принудительные работы

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, упрощающий замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Законопроект предлагает установить более короткие сроки уже отбытого наказания в виде лишения свободы для замены его на принудительные работы по сравнению со сроками, которые сейчас заключенный должен отбыть для получения более мягкого наказания, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время, согласно уголовному кодексу, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбывания осужденным части срока лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в России могут принять законопроект, по которому заключенным разрешат работать вне колоний на частных предприятиях по согласованию с администрацией.