Президент FIFA не увидел никаких угроз безопасности на ЧМ-2018

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что никаких угроз для безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году нет.

«Надеюсь, все получат удовольствие от чемпионата», — цитирует Инфантино «Интерфакс». Он также рассказал о своей уверенности в надежности мер обеспечения безопасности чемпионата.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани. Подробнее о подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

