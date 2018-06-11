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В Татарстане сегодня ожидается ветреная погода и до +17

05:31, 11.06.2018
В Татарстане сегодня ожидается ветреная погода и до +17
Фото: скриншот

В Татарстане сегодня, 11 июня, ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от 12 до 17 градусов выше ноля.

В Казани ожидается от +12 до +16 градусов. В Набережных Челнах будет от +12°С до +15°С.

Общество Татарстан
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