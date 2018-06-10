Власти временно закрыли загоревшийся под Саратовом мусорный полигон
Деятельность загоревшегося мусорного полигона в Саратовской области временно приостановлена. Причиной стало превышение допустимой нормы оксида углерода вблизи объекта.
Специалистами было организовано выездное обследование, в ходе которого осуществлен отбор проб атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона. Лабораторные исследования показали в одной из проб превышение ПДК оксида углерода в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.
Напомним, в Саратовском районе сгорела свалка твердых коммунальных отходов. Площадь возгорания составила около 1 га.ОбществоВластьПроисшествия
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