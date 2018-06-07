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Под Саратовом горит мусорный полигон

12:23, 07.06.2018
Под Саратовом горит мусорный полигон
Фото: pixabay.com

В Саратовском районе горит свалка твердых коммунальных отходов.

Сильное задымление произошло на полигоне «СТМ-Капитал». В ходе обследования на свалке был обнаружен открытый огонь, площадь возгорания на данный момент ориентировочно составляет около 1 га.

На место незамедлительно выехал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. Оперативно были проинформированы все профильные службы, в том числе МЧС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Владельцем полигона предпринимаются все действия по ликвидации пожара. На данный момент идет отсыпка грунтом, работает специализированная техника — КАМАЗы, поливальные машины и бульдозеры, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии области.

Напомним, ранее в Общественной палате предложили «национализировать» свалки.

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