Под Саратовом горит мусорный полигон

В Саратовском районе горит свалка твердых коммунальных отходов.

Сильное задымление произошло на полигоне «СТМ-Капитал». В ходе обследования на свалке был обнаружен открытый огонь, площадь возгорания на данный момент ориентировочно составляет около 1 га.

На место незамедлительно выехал министр природных ресурсов и экологии области Дмитрий Соколов. Оперативно были проинформированы все профильные службы, в том числе МЧС, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

Владельцем полигона предпринимаются все действия по ликвидации пожара. На данный момент идет отсыпка грунтом, работает специализированная техника — КАМАЗы, поливальные машины и бульдозеры, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии области.

Напомним, ранее в Общественной палате предложили «национализировать» свалки.